Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8", Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botu "KB-20" yönlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 9'u çocuk 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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