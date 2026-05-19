19 Mayıs Coşkusu Çanakkale'de Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 Mayıs Coşkusu Çanakkale'de Kutlandı

19.05.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çanakkale'de törenlerle kutlandı.

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalkan, "Bugün bir milletin 'Bitti' denilen yerden yeniden ayağa kalkışının, prangaları parçalayıp bağımsızlığa yürüyüşünün 107'nci yıldönümüdür. Bugün Samsun'da yakılan o ilk meşalenin sıcaklığını hala yüreğimizde hissettiğimiz umudun, inancın, gençliğin günüdür. Bizler bugün burada sadece bir anma törenine değil, aynı zamanda bir bayramın coşkusu etrafında kenetlenmiş durumdayız. 19 Mayıs bir milletin çocuklarına ve gençlerine duyduğu güvenin dünyadaki en eşsiz tescilidir. Bizim için bu bayram durmamaktır, yorulmamaktır ve her sabah daima güçlü Türkiye idealine uyanmaktır. Şunu unutmayalım ki, Samsun ufkunda doğan o bayram güneşi, enerjisini Çanakkale'nin geçilmez siperlerinden almıştır. Bu toprakların evlatları 1915'te gösterdikleri o sarsılmaz iradeyi 19 Mayıs ruhuyla birleştirerek bizlere bu hür vatanı ve bu muhteşem bayramı armağan etmiştir" dedi.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Törene ve yürüyüşe; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs'ın 107'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle kutlamalar devam edecek.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Coşkusu Çanakkale'de Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:41:02. #.0.4#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Coşkusu Çanakkale'de Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.