Çanakkale'de 19 Mayıs Törenleri

Çanakkale'nin Eceabat, Ayvacık, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Eceabat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Murat Albayrak, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan bağımsızlık mücadelesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayıldığını ifade etti.

Albayrak, milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesinin ülkenin başarıya ulaşmasında en büyük etken olduğunu söyledi.

Öğrencilerin şiir okuduğu tören, bando ve halk oyunu gösterileri, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle ona erdi.

Törene, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Vekili Mustafa Bektaş, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Biga

Biga'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Altın, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın katılımıyla düzenlenen törenlerde öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ayvacık

Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık Garnizon Komutanı Binbaşı Olgun Parlar, daire amirleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen ikinci tören, Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Stadyumdaki törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi. Şiirlerin okunmasının ardından Ayvacık Gıdışımlar Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Program, geçit töreniyle sona erdi.

Lapseki

Lapseki'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Cem Özden'in Atatürk büstüne çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, protokol üyeleri ve öğrenciler Belediye Fuar ve Etkinlik Alanı'ndaki programa geçti.

Cem Özden, burada yaptığı konuşmada, bugün milletin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın yıl dönümü büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ettiklerini söyledi.

Törende daha sonra öğrenciler "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu, karate, jimnastik ve halk oyunları gösterisinin ardından müzik dinletisi düzenlendi, halat çekme yarışması yapıldı.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri İlçe Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Garnizon komutanı Deniz Albay, Bülent Pehlivan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emrah Toprak ve Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Cem Özden tarafından verildi.

Gelibolu

Gelibolu'daki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Cihat Koç, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrencilerin yer aldığı kortej, ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yürüdü.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, buradaki törende yaptığı konuşmada, bugün, 19 Mayıs'ın, yalnızca bir tarih değil, cesaretin, inancın ve bağımsızlık tutkusunun simgesi olduğunu dile getirdi.

Tören, karate, halk oyunları gösterilerinin ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.