Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale\'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ayvacık ilçesine bağlı Babadere köyündeki ormanlık alanda üç araçta 27 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı ve 3 araç yediemin otoparkına çekildi.

28.02.2024 20:59
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Çanakkale'de jandarma ekiplerince 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık ilçesine bağlı Babadere köyündeki ormanlık alana operasyon düzenlendi.

Operasyonda üç araçta 27 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla İ.C, S.D, E.Y, ve A.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanırken, muhafaza altına alınan 3 araç da yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA

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