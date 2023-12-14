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Çanakkale'de 76 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 76 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki operasyonda toplam 76 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 76 düzensiz göçmen yakalandı
14.12.2023 - 14:15,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince iki operasyonda 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik mobil radarı "MORAD-12", Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. "TCSG-907" botu unsurlarınca durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

"MORAD-12"nin, Ayvacık açıklarında farklı bir bölgede belirlediği lastik bottaki biri İran, 36'sı Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen ise "TCSG-61" ve "KB-20" unsurlarınca yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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