Çanakkale Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel "Farkındalık Durağı"

(ÇANAKKALE) – Çanakkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İskele Meydanı'ndaki otobüs durağını "8 Mart Farkındalık Durağı"na dönüştürerek, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkati çekti. QR kodlu bilgilendirme uygulamasıyla kadın hakları ve destek mekanizmalarına erişim sağlandı.

Çanakkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin en yoğun noktalarından İskele Meydanı'nda farkındalık çalışması başlattı. Hazırlanan özel durak tasarımıyla; kadın haklarına, 6284 sayılı Kanuna ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemine vurgu yapıldı.

Şiddete karşı dayanışma ve QR kodlu bilgilendirme

Durakta yer alan görsellerde, şiddete maruz kalan kadınların yalnız olmadığı ve dayanışmanın gücü mesajı öne çıkarılırken; kadınların her türlü şiddet karşısında başvurabilecekleri kurum ve sivil toplum örgütleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Farkındalık Durağı'nda teknolojik bir uygulama da hayata geçirildi. Görsellerde bulunan QR kodlar aracılığıyla vatandaşlar, Çanakkale Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri bünyesindeki Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) gruplarına katılım sağlayabiliyor ve kadın haklarına yönelik detaylı bilgi edinebiliyor.

Belediye, çalışmayla birlikteliğin en büyük güç olduğu bilincini pekiştirmeyi hedefliyor.