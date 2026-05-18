Çanakkale'de Apartman Yangını

Çanakkale\'de Apartman Yangını
18.05.2026 12:08
Çanakkale'de bir apartmanda çıkan yangında 3 daire hasar gördü, 3 kişi ve bir kedi tahliye edildi.

Çanakkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

Barbaros Mahallesi 19 Mayıs Sokağı'ndaki 3 katlı apartmanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler üst kattaki daireye, ardından çatıya sıçradı.

Polis ekipleri, apartmanın çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Yangında apartmanda yaşayan 3 kişi ile bir kedi, ekiplerce tahliye edildi.

Yangın, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Apartmandaki 3 dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

