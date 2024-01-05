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Çanakkale'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur hattında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle yapılamayacak. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye olan seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Geyikli-Bozcaada hattında ise sefer saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Çanakkale\'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi
05.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:22
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Çanakkale'de, Kabatepe- Gökçeada arabalı vapur hattında yarınki bazı seferler fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın tarifede yer alan Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 09.00, 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00 ve 15.00 saatlerindeki seferler hariç diğerlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Geyikli- Bozcaada hattında ise aynı nedenle Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin 17.00'ye, Geyikli'den ise saat 19.00 seferinin 18.00'e alındığı belirtilen açıklamada, diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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