Çanakkale'de Atatürk 86. Yıldönümünde Anıldı

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Çanakkale'de Atatürk ölümünün 86. yılında anıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü dolayısıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak çelenk bırakıldı.

Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, siyasi parti yöneticileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Tören sonunda vatandaşlar Atatürk Anıtına karanfil bıraktı.