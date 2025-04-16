Çanakkale\'de Halk Otobüsü Kazası: 20 Yolcu Sağ Kurtuldu, Şoför Vinçle Kurtarıldı

ÇANAKKALE'de, yoldan çıkan özel halk otobüsü ve şoförü vinçle kurtarıldı. Otobüsteki 20 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yanında meydana geldi. Hüseyin Baştimur'un kontrolünü yitirdiği 17 H 0059 plakalı özel halk otobüsü yoldan çıktı. 20 yolcusu bulunan ve sağ tekerlekleri bankete düşen otobüs, hareket kabiliyetini kaybetti. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular yara almadan çıkarken, şoför Hüseyin Baştimur ise araçta mahsur kaldı. Otobüsü vinçle bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sürücü Hüseyin Baştimur'u da sıkıştığı yerden kurtardı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.