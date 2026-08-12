Çanakkale'de Huzur Uygulamalarında 17 Tutuklama
Çanakkale'de huzur uygulamalarında 17 şüpheli tutuklandı, 12 bin kişi ve 3 bin araç kontrol edildi.
Çanakkale'de huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 12 bin 161 kişi ve 3 bin 736 araç kontrol edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Uygulamalar kapsamında denetlenen 685 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.
Toplamda 252 gram narkotik madde, 9 adet uyuşturucu hap, 3 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 83 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.
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