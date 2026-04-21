Çanakkale\'de Huzur Uygulaması: 5 Tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13-20 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 10 bin 182 kişi ve 3 bin 647 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 28 kişi yakalandı, 525 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda toplam 585 gram narkotik madde, 22 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız silah ve 18 fişek ele geçirildi.

Denetimlerde, 97 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 95 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Polis tarafından uygulamada gözaltına alınan ve haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçların işlem yapılan, diğer suçlardan da araması olan 5 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.