Çanakkale Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın 12.00-21.00 saatlerinde Çanakkale'de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle oluşabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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