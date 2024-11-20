Çanakkale'de Öğretmen Akademileri Başladı - Son Dakika
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Çanakkale'de Öğretmen Akademileri Başladı

Çanakkale\'de Öğretmen Akademileri Başladı

Öğretmen ve yöneticilerin gelişimi için Çanakkale'de 'Öğretmen Akademileri' açıldı.

20.11.2024 13:46
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Çanakkale'de görev yapan öğretmen ve yöneticilerin, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "Öğretmen Akademileri" başladı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri"nin açılışı, Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda düzenlendi.

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın "Şehir ve İnsan" konulu sunum yaptığı açılış programına Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerinin yöneticileri, okul müdürleri, akademi danışmanları, koordinatörleri katıldı.

Öğretmen ve yöneticilerin, alanında uzman kişiler ile bir araya gelerek kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığı akademi programı kapsamında, edebiyat, müzik ile şehir ve kültür başlıkları altında eğitimler verilecek.

Edebiyat Akademisi'nde, atölye çalışmaları, yazar-şair buluşmaları, Müzik Akademisi'nde, üflemeli, vurmalı, yaylı, tuşlu ve telli çalgılar atölyeleri, tasavvuf müziği, ses ve nefes eğitimi, Şehir ve Kültür Akademisi'nde ise öğretmenlerin şehrin kültürel mirasını keşfetmeleri ve anlamaları için gerçekleştirilen eğitimler; atölye çalışmaları ve etkinlikler yer alacak.

Öğretmen Akademileri programında, ildeki resmi ve özel okullar ile milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan öğretmen ve yöneticiler eğitim alacak.

Programda yer alacak her akademi için sınırlı sayıda kontenjan ayrılırken, katılım başvuruları 1 Kasım Cuma günü sona erdi. 4 Kasım 2024 – 16 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen eğitimleri tamamlayan katılımcılara, dönem sonunda "Akademi Belgesi" verilecek.

Kaynak: AA

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