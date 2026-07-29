Çanakkale\'de Orman Yangını

ÇANAKKALE'de merkez bağlı Saraycık köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Merkez bağlı Saraycık köyü yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" dedi.