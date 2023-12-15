Çanakkale\'de suç örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

TÜRKİYE genelinde 37 ilde suç örgütlerine yönelik yapılan Kafes-18 Operasyonu'nun Çanakkale ayağında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 ilde suç örgütlerine yönelik yapılan 'Kafes-18 Operasyonu'nun Çanakkale ayağında, 12 Aralık'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'Suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde tefecilik', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından M.T., D.T., M.B. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.