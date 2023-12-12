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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
12.12.2023 - 13:49,
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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 546,98 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 34 sentetik ecza, 1,56 gram skunk, hassas terazi, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 880 gram madde ve 2 litre aseton, 4 silah, 202 mermi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından, 2'si adliyede savcılık sorguları sonrasında salıverildi.

Adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Çanakkale, Narkotik, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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