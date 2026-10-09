Çanakkale Kepez\'de el freni unutulan otomobil denize düştü, vinçle 3 saatte çıkarıldı

Çanakkale Kepez'de el freni unutulan otomobil denize düştü, vinçle 3 saatte çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Kepez'de Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak'ta saat 13.30'da bir otomobil, sürücüsünün el frenini çekmemesi nedeniyle denize düştü. 17 ADU 188 plakalı araç, yaralanan olmadan 3 saatlik vinç çalışmasıyla sudan çıkarıldı.
ÇANAKKALE'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düştü. Araç, vinçle sudan çıkarıldı.
Olay, saat 13.30'da Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu 17 ADU 188 plakalı otomobil, denize düştü. İhbar üzerine olay yerine polis dalgıç, sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobil 3 saatlik çalışmayla vinçle denizden çıkarıldı.
Kaynak: DHA
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