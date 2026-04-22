Çankaya Belediye Başkanı Güner'den 23 Nisan Etkinliklerinde Barış ve Kardeşlik Vurgusu

22.04.2026 13:46  Güncelleme: 14:25
(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 14 büyükelçiliğin iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Gündüz bakımevlerinde eğitim alan çocukların resim ve seramik sergisini de gezen Güner, çocukların barış ve kardeşliğin hakim olduğu, yaşam sevinciyle dolu bir dünyada büyümesi gerektiğini vurguladı.

Güner, Atatürk Sanat Merkezi'nde 14 büyükelçiliğin iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı. Güner, etkinliğe katılan Meksika ve Pakistan Büyükelçileri ile birlikte çocukların sergisini gezdi. Farklı kültürlerle tanışma fırsatı sunan atölyelerde çocuklarla bir araya gelen Güner, çocuklarla sohbet etti.

Etkinliklerin son gününde dünya çocuklarının bir araya geldiği etkinlikte, Pakistan Okulları ile Kore Dans Grubu'nun performansının yanı sıra ABD, Fransa, Polonya, Meksika ve Filipinler'den katılan çocuklar, 23 Nisan coşkusu yaşadı.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Güner, "'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen, her koşulda barışı önceleyen ve bir milletin kaderi için zorunlu olmadıkça savaşlara karşı çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ulusumuz bir başarıya daha imza attı. Önce parlamentomuzu kurdu, ardından bu parlamento Kurtuluş Savaşı'nı yönetti. Cumhuriyet ilan edildi ve sayısız devrim art arda gerçekleştirildi. Millet arkamızda olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Bunu biliyorlardı ve buna inanmışlardı" ifadelerini kullandı.

Çanakkale ruhunda ortaya konan kardeşlik, merhamet ve barış anlayışının 23 Nisan'la birlikte tüm dünya çocuklarına armağan edilerek evrensel bir değere dönüştüğünü belirten Güner, "Bugün burada farklı milletlerden çocuklarımızla birlikte aynı umut ve kardeşlik duygusunu paylaşmak, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu mirası yaşatmak açısından son derece kıymetlidir" diye konuştu.

Çocuklar için barış çağrısı

Hala devam eden savaş ve çatışmalarda en büyük bedeli çocukların ödediğine dikkati çeken Güner, tüm dünya çocuklarının barış içinde yaşayacağı, savaşların sona ereceği ve hiçbir çocuğun zarar görmeyeceği bir gelecek temennisinde bulundu. Tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun hakim olmasını dilediklerini ifade eden Güner, çocukların yaşam sevinciyle dolu bir dünyada büyümesi gerektiğini söyledi.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta çocuklar olmak üzere velilere, öğretmenlere, katkı sunan tüm paydaşlara ve katılım sağlayan konuklar ile büyükelçilere teşekkür eden Güner, konuşmasının sonunda Ulu Önder başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

