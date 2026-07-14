Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyede

(ANKARA) - Bazı ihalelere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette dün ifade veren Güner adliyeye getirildi. Güner'in savcılık ifadesinin alınması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre Güner'e emniyet sorgusunda, iptal edilen temizlik ihaleleri soruldu. Güner, ihalelerin rekabetin sağlanamaması nedeniyle iptal edildiğini, bu işlemin daha sonra Kamu İhale Kurumu tarafından da uygun bulunduğunu ve Danıştay'ın hukuka uygunluk kararı verdiğini belirterek, sonraki ihalelerin daha düşük bedellerle sonuçlandığını, böylece kamu yararı sağlandığını anlattı.

Güner, "Herhangi bir ihalede yönlendirme olmadı, talimat almadım ve kimseye de talimat vermedim. Kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim" dedi.