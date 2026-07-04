Çankaya Belediyesi'nde Tutuklama İfadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya Belediyesi'nde Tutuklama İfadesi

04.07.2026 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Güner, tutuklanan personel hakkında açıklamalarda bulunarak suçlamaları reddetti.

ÇANKAYA Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan belediye personeli Sadık Can Köksal'a ilişkin açıklama yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Temmuz 2026 günü akşam saatlerinde gözaltına alınan belediyemiz personeli Sadık Can Köksal'ın bugün tutuklanması üzerine kamuoyuna açıklama yapmak gerekmiştir. Sadık Can Köksal, 2024 yılı Mayıs ayından 2026 yılı mayıs ayına kadar belediyemizde özel kalem müdürü olarak görev yapmış, 2026 yılı mayıs ayında görevinden ayrılmıştır. Bazı mecralarda yer aldığının aksine kendisine yasa dışı madde haricinde herhangi bir suçlama ve soru yöneltilmemiştir. Gözaltına alınmasına müteakip hem Ankara'da, hem İstanbul'da iki kez test yapılmış ve bu testler negatif çıkmıştır. Keza ikametinde yapılan arama sonucunda da herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir. Yani gözaltı ve tutuklanmasına sebep gösterilen gizli tanık beyanının iftiradan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak; hayatının hiçbir döneminde yasa dışı madde kullanmadığını beyan eden ve yapılan test sonuçları ve toplanan deliller de bu beyanını doğrular nitelikte olan; aksi yönde soyut, tutarsız ve mesnetsiz bir gizli tanık beyanı dışında hiçbir delil de bulunmayan çalışma arkadaşımız bu tabloya rağmen tutuklanmıştır. Gerçeğin ve haklının er ya da geç ortaya çıkacağına olan inancımızla yaşanan süreci kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nde Tutuklama İfadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada
Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okudu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okudu
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı

20:22
10 ilde denize girmek yasaklandı
10 ilde denize girmek yasaklandı
19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:21
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120’den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı
15:59
Ukrayna’dan Rusya’ya şok saldırı: “Mig-29“ savaş uçağını havaya uçurdular
Ukrayna'dan Rusya'ya şok saldırı: "Mig-29" savaş uçağını havaya uçurdular
13:20
Danıştay’dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 21:00:43. #7.12#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nde Tutuklama İfadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.