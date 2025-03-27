Çankaya Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Barista Eğitimi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Barista Eğitimi

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, 18-35 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz barista eğitimi ile meslek edindirme çalışmalarına devam ediyor. Katılımcılar, profesyonel eğitim ile kahve hazırlama, iletişim ve hijyen konularında bilgi sahibi olacak.

27.03.2025 11:58
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'nin düzenlediği istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından barista eğitimi, gençlere meslek edindirmeye devam ediyor. 100. Yıl İş ve İstihdam Eğitim Merkezi'nde verilen eğitime katılan kursiyerler, ücretsiz eğitimle hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, "Yiyecek İçecek Hizmetleri" kapsamında verdiği barista eğitimlerine devam ediyor. Mesleğin gerektirdiği yeterliliğe sahip olan kursiyerlerin özel sektör firmalarında istihdamlarını sağlayan Çankaya Belediyesi'ne başvurular da devam ediyor. Arabica Coffee iş birliği ile istihdam garantili eğitim alan öğrenciler, kahvenin tarladan başlayan yolculuğundan uygulamalı eğitimlere kadar toplamda 159 saatlik programdan yararlanmış oluyor.

Ücretsiz eğitim programı

100. Yıl İş ve İstihdam Eğitim Merkezi'nde verilen ücretsiz eğitimde, 18-35 yaş arası kursiyerlere, profesyonel kahve ekipmanları ile kahve hazırlama ve sunumu öğretiliyor. Eğitim programı sürecinde, kursiyerlere sadece mesleki bilgi ve beceriler kazandırılmakla kalınmayıp, aynı zamanda kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli alanlarda da eğitimler veriliyor.

Eğitim programı kapsamında kursiyerlere; etkili iletişim, zaman yönetimi, stres yönetimi, hijyen ve sanitasyon gibi önemli konularda da eğitim imkanı sunuluyor. İletişim becerileri, iş ve özel yaşamlarında sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri için kursiyerlere önemli avantajlar sunarken, zaman yönetimi ve stres yönetimi eğitimleri, özellikle yoğun iş temposu içinde verimli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmelerine yardımcı oluyor. Hijyen ve sanitasyon eğitimi, iş ortamlarında ve kişisel yaşamda hijyen standartlarının nasıl korunması gerektiğini öğretirken, sansasyon eğitimi de kursiyerlerin medya ve toplumsal olaylara karşı duyarlı ve bilinçli bir yaklaşım geliştirmelerini sağlıyor. Eğitimlerde ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgiler aktarılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Barista Eğitimi - Son Dakika

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