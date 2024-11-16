Çankaya Belediyesi'nden Kadın Hakları Eğitimi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Kadın Hakları Eğitimi

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Çankaya Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği ile protokol imzalayarak 'Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı' (KİHEP) başlatıyor. Program, kadın girişimlerinin güçlenmesi ve cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlenmeyi hedefliyor.

16.11.2024 10:36  Güncelleme: 10:42
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği ile "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" (KİHEP) kurumsal iş birliği protokolü imzaladı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adına Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkanvekili ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Emre Doğan tarafından Kadının İnsan Hakları Derneği Danışmanı Gülşah Seral arasında imzalanan protokol ile kadın girişimlerine yönelik örgütlenmenin güçlenmesi ve cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkabilmenin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çankaya Belediyesi, KİHEP uygulamaları kapsamında kadınların haklarıyla ilgili bilgilendirici eğitimler almasına olanak sağlıyor. Dernek tarafından verilen eğitimler, kadınların haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası metinlere, Anayasal ve medeni haklara, ekonomik, cinsellik ve doğurganlık üzerine ayrıntılı bilgilendirmelerin yanı sıra kadının sosyal ve ekonomik hakları, şiddete karşı ne yapabileceği, şiddete uğrayan bir kadına nasıl yardım edilebileceği ve nerelere başvurulabileceği konularını da içeriyor.

Eğitimler, 19 Şubat 2025 tarihine kadar çarşamba günleri 11.30-15.30 saatleri arasında Ayrancı Çankaya Evi'nde yapılacak. Eğitimlere katılan kadınlara, program sonunda sertifika verilecek.

Çankaya Belediyesi\'nden Kadın Hakları Eğitimi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Kadın Hakları Eğitimi - Son Dakika

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