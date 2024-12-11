Çankaya Belediyesi'nden Organik Pazar Denetimleri - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Organik Pazar Denetimleri

Çankaya Belediyesi'nde gıda mühendisi Pelin Arslan Haydaroğlu, her hafta organik ürünlerin denetlendiğini ve sertifikasız ürünlere kesinlikle izin verilmediğini açıkladı. Müşterilerin soruları için her zaman hazır olduklarını belirten Haydaroğlu, organik pazarlarının güvenliğini sağlamak için titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

11.12.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
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Haber: Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nde gıda mühendisi olarak görev yapan Pelin Arslan Haydaroğlu, her hafta Ümitköy ve Ayrancı'da kurulan Organik Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimleri ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Arslan Haydaroğlu, "Zorunlu olmamasına rağmen Çankaya Belediyesi'nin gıda mühendisleri olarak izinli günlerimizde ürünlerin kontrolünü yerinde yapıyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi tarafından kurulan Organik Pazarı'nda, meyve, sebze, organik pamuktan yapılmış kıyafet, bakliyat gibi ürünlerin satışı yapılıyor. Ayrancı'da ve Ümitköy'de her hafta pazar günleri kurulan pazardaki ürünlerin denetimlerinin nasıl yapıldığını ANKA Haber Ajansı'na anlatan Gıda Mühendisi Pelin Arslan Haydaroğlu, şunları kaydetti:

"Pazarımızda sertifikası olmayan ürünlerin satışı kesinlikle yapılmamaktadır. Sertifikası olan ürünlere ise -her ne kadar prosedüre uygun olsa da- yüzde 100 güvenemeyeceğimiz için her hafta ürünlerden numune alarak analize gönderiyoruz. Bunu yapmamızın nedeni; müşterilerimizin herhangi bir sorunla karşılaşmaması ve satıcının ürünlere başka bir şey karıştırıp karıştırmadığını anlamak.

"Sorunlu herhangi bir ürünün satışına izin vermeyiz"

Zorunlu olmamasına rağmen Çankaya Belediyesi'nin gıda mühendisleri olarak izinli günlerimizde ürünlerin kontrolünü yerinde yapıyoruz. Şimdiye kadar Organik Pazarı'nda satışa çıkan ürünlerde bir sıkıntı çıkmadı fakat çıkarsa pazarcıya ve üreticiye tavrımız çok net olur. Sorunlu herhangi bir ürünün satışına izin vermeyiz.

"Organiz Pazarı'nda satış yapan bütün üreticileri denetliyoruz"

Organiz Pazarı'nda satış yapan bütün üreticileri denetleyerek tek tek notlarımızı alıyoruz. Ayrıca stok kontrollerini de her hafta yaparak, pazarcıya hangi ürünü ne kadar sattığını soruyoruz. Az satılan ürünlerin ise nedenlerini araştırıyoruz.

"Müşterilerimiz Organik Pazarı'nda beni bularak ürünlere ilişkin her şeyi bana danışabilirler"

Müşterilerimiz Organik Pazarı'nda beni bularak akıllarında şüphe oluşturacak her şeyi bana danışabilirler. Hatta satışı olan ürünlerden organik olmadığını düşünenler varsa ürünü bana getirsinler ben de analizlerini tekrar yaptırıp müşteriyi bilgilendireyim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Organik Pazar Denetimleri - Son Dakika

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