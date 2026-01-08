Çankaya Belediyesi'nin Kent Bostanı Eğitimleri Başlıyor

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin bu yıl 15'inci dönemine giren "Kent Bostanı" ilkbahar dönemi eğitimleri 14-15 Ocak'ta başlıyor. Başvurular, ilgili numaralı telefondan veya Mutlukent ve Ata mahallelerinde yer alan kent bostanlarından yapılabilecek.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kent halkını toprakla buluşturduğu Kentte Tarım eğitimlerine başvurular başladı. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ile tarım alanında genel bilgilerin verildiği eğitimler, Mutlukent Kent Bostanı'nda 14 Ocak, Ata Kent Bostan'ında 15 Ocak'ta başlayacak. Yerel tohumun öneminden, yağmur hasadına, uğur böceği yetiştiriciliğinden, sebze ve meyve yetiştiriciliğine kadar pek çok eğitimin yer aldığı kurslar için başvurular, 0312 235 3973 numaralı telefondan veya Mutlukent ve Ata mahallelerinde yer alan kent bostanlarından yapılabilecek. Budama, aşılama ve temel sebzecilik konularının anlatılacağı eğitimler, 21 Mayıs'ta sona erecek.

Her çarşamba 12.30-14.30 saatleri arasında yapılacak Mutlukent Kent Bostanı 2026 İlkbahar Sezonu Eğitim Programı şöyle:

-14 Ocak Çarşamba – Meyve Ağaçlarında Budama

-21 Ocak Çarşamba – Gül, Çalı Budaması

-28 Ocak Çarşamba – Aşılama ve Asma Budaması

-4 Şubat Çarşamba – Yerel Tohumun Önemi Nedir?/ Tohumdan Fideye Yolculuk

-11 Şubat Çarşamba – Sebzelerde Hastalıklar/ Bitki Besinleri ve Yaşayan Toprak

-18 Şubat Çarşamba – Bahçenizi Güzelleştirmek İçin Teknikler

-25 Şubat Çarşamba – Dış Mekan Bitkilerini Tanıyalım

-4 Mart Çarşamba – 100 metrekare Alanda Bostan Kurulumu/ Dost Böcekler ve Uğurböceği Üretimi

-11 Mart Çarşamba – Meyve Ağaçlarının Yetiştirilmesi ve Hastalıklar

-18 Mart Çarşamba – Sulama Sistemlerinde Pratik Bilgiler

-25 Mart Çarşamba – Terraryum Nasıl Yapılır?/ Terraryum Örnekleri ve Uygulama

-1 Nisan Çarşamba – Yağmur Suyu Hasadı

-8 Nisan Çarşamba – Domates, Biber Nasıl Yetiştirilir?

-15 Nisan Çarşamba – Salatalık, Fasulye Nasıl Yetiştirilir?

-22 Nisan Çarşamba – Mısır, Kabak ve Kavun Nasıl Yetiştirilir?

-29 Nisan Çarşamba – Çilek, Marul Nasıl Yetiştirilir?

-6 Mayıs Çarşamba – Evde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı

Her perşembe 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak Ata Kent Bostanı 2026 İlkbahar Sezonu Eğitim Programı ise şöyle:

-15 Ocak Perşembe - Meyve Ağaçlarında Budama

-22 Ocak Perşembe -Gül, Çalı Budaması

-29 Ocak Perşembe -Aşılama ve Asma Budaması

-5 Şubat Perşembe- Yerel Tohumun Önemi Nedir?/ Tohumdan Fideye Yolculuk

-12 Şubat Perşembe - Sebzelerde Hastalıklar/ Bitki Besinleri ve Yaşayan Toprak

-19 Şubat Perşembe -Bahçenizi Güzelleştirmek İçin Teknikler

-26 Şubat Perşembe- Dış Mekan Bitkilerini Tanıyalım

-5 Mart Perşembe - 100 metrekare Alanda Bostan Kurulumu/ Dost Böcekler ve Uğurböceği Üretimi

-12 Mart Perşembe - Meyve Ağaçlarının Yetiştirilmesi ve Hastalıklar

-26 Mart Perşembe - Sulama Sistemlerinde Pratik Bilgiler

-2 Nisan Perşembe - Terraryum Nasıl Yapılır?/Terraryum Örnekleri ve Uygulama

-9 Nisan Perşembe -Yağmur Suyu Hasadı

-16 Nisan Perşembe - Domates, Biber Nasıl Yetiştirilir?

-30 Nisan Perşembe - Salatalık, Fasulye Nasıl Yetiştirilir?

-7 Mayıs Perşembe - Mısır, Kabak ve Kavun Nasıl Yetiştirilir?

-14 Mayıs Perşembe - Çilek, Marul Nasıl Yetiştirilir?

-21 Mayıs Perşembe - Evde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı