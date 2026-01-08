Çankaya Belediyesi'nin Kent Bostanı Eğitimleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankaya Belediyesi'nin Kent Bostanı Eğitimleri Başlıyor

08.01.2026 09:51  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi, 'Kent Bostanı' eğitimlerinin 15. dönemini başlatıyor. Eğitimler, 14-15 Ocak'ta başlayacak ve temel sebze meyve yetiştiriciliği gibi konuları kapsayacak. Başvurular, Mutlukent ve Ata mahallelerinde yapılabilecek.

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin bu yıl 15'inci dönemine giren "Kent Bostanı" ilkbahar dönemi eğitimleri 14-15 Ocak'ta başlıyor. Başvurular, ilgili numaralı telefondan veya Mutlukent ve Ata mahallelerinde yer alan kent bostanlarından yapılabilecek.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kent halkını toprakla buluşturduğu Kentte Tarım eğitimlerine başvurular başladı. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ile tarım alanında genel bilgilerin verildiği eğitimler, Mutlukent Kent Bostanı'nda 14 Ocak, Ata Kent Bostan'ında 15 Ocak'ta başlayacak. Yerel tohumun öneminden, yağmur hasadına, uğur böceği yetiştiriciliğinden, sebze ve meyve yetiştiriciliğine kadar pek çok eğitimin yer aldığı kurslar için başvurular, 0312 235 3973 numaralı telefondan veya Mutlukent ve Ata mahallelerinde yer alan kent bostanlarından yapılabilecek. Budama, aşılama ve temel sebzecilik konularının anlatılacağı eğitimler, 21 Mayıs'ta sona erecek.

Her çarşamba 12.30-14.30 saatleri arasında yapılacak Mutlukent Kent Bostanı 2026 İlkbahar Sezonu Eğitim Programı şöyle:

-14 Ocak Çarşamba – Meyve Ağaçlarında Budama

-21 Ocak Çarşamba – Gül, Çalı Budaması

-28 Ocak Çarşamba – Aşılama ve Asma Budaması

-4 Şubat Çarşamba – Yerel Tohumun Önemi Nedir?/ Tohumdan Fideye Yolculuk

-11 Şubat Çarşamba – Sebzelerde Hastalıklar/ Bitki Besinleri ve Yaşayan Toprak

-18 Şubat Çarşamba – Bahçenizi Güzelleştirmek İçin Teknikler

-25 Şubat Çarşamba – Dış Mekan Bitkilerini Tanıyalım

-4 Mart Çarşamba – 100 metrekare Alanda Bostan Kurulumu/ Dost Böcekler ve Uğurböceği Üretimi

-11 Mart Çarşamba – Meyve Ağaçlarının Yetiştirilmesi ve Hastalıklar

-18 Mart Çarşamba – Sulama Sistemlerinde Pratik Bilgiler

-25 Mart Çarşamba – Terraryum Nasıl Yapılır?/ Terraryum Örnekleri ve Uygulama

-1 Nisan Çarşamba – Yağmur Suyu Hasadı

-8 Nisan Çarşamba – Domates, Biber Nasıl Yetiştirilir?

-15 Nisan Çarşamba – Salatalık, Fasulye Nasıl Yetiştirilir?

-22 Nisan Çarşamba – Mısır, Kabak ve Kavun Nasıl Yetiştirilir?

-29 Nisan Çarşamba – Çilek, Marul Nasıl Yetiştirilir?

-6 Mayıs Çarşamba – Evde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı

Her perşembe 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak Ata Kent Bostanı 2026 İlkbahar Sezonu Eğitim Programı ise şöyle:

-15 Ocak Perşembe - Meyve Ağaçlarında Budama

-22 Ocak Perşembe -Gül, Çalı Budaması

-29 Ocak Perşembe -Aşılama ve Asma Budaması

-5 Şubat Perşembe- Yerel Tohumun Önemi Nedir?/ Tohumdan Fideye Yolculuk

-12 Şubat Perşembe - Sebzelerde Hastalıklar/ Bitki Besinleri ve Yaşayan Toprak

-19 Şubat Perşembe -Bahçenizi Güzelleştirmek İçin Teknikler

-26 Şubat Perşembe- Dış Mekan Bitkilerini Tanıyalım

-5 Mart Perşembe - 100 metrekare Alanda Bostan Kurulumu/ Dost Böcekler ve Uğurböceği Üretimi

-12 Mart Perşembe - Meyve Ağaçlarının Yetiştirilmesi ve Hastalıklar

-26 Mart Perşembe - Sulama Sistemlerinde Pratik Bilgiler

-2 Nisan Perşembe - Terraryum Nasıl Yapılır?/Terraryum Örnekleri ve Uygulama

-9 Nisan Perşembe -Yağmur Suyu Hasadı

-16 Nisan Perşembe - Domates, Biber Nasıl Yetiştirilir?

-30 Nisan Perşembe - Salatalık, Fasulye Nasıl Yetiştirilir?

-7 Mayıs Perşembe - Mısır, Kabak ve Kavun Nasıl Yetiştirilir?

-14 Mayıs Perşembe - Çilek, Marul Nasıl Yetiştirilir?

-21 Mayıs Perşembe - Evde Kompost ve Solucan Gübresi Yapımı

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nin Kent Bostanı Eğitimleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:09:21. #7.11#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nin Kent Bostanı Eğitimleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.