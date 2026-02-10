Çankaya'da Ramazan Dolayısıyla 3 Noktada Dayanışma Sofrası Kurulacak

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi bu yıl Ramazan'da Cebeci, Metin Oktay ve Huzur mahallelerinde kuracağı iftar çadırları ile binlerce vatandaşı dayanışma sofralarında buluşturacak.

Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla üç farklı noktada iftar çadırı kuracak. Cebeci Mahallesi Cebeci Camii önü, Metin Oktay Mahallesi 197. Sokak ve Huzur Mahallesi'nde Huzur Kapalı Pazar Yeri karşısında kurulacak iftar çadırlarında binlerce vatandaş oruç açacak.

Paylaşmanın ve dayanışmanın, Ramazan ayında daha da önem kazandığına vurgu yapan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Ramazan ayı birlik ve dayanışmamızı büyüteceğimiz önemli bir aydır. Bu yıl Ramazan'da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. Biliyoruz ki, paylaşılan lokma çoğalır, paylaşılan dert azalır, paylaşılan sevgi büyür. Tüm vatandaşlarımızı dayanışma sofralarımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Öğrencilere akşam yemeği Ramazan'da da sürecek

Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği hizmeti veren Çankaya Belediyesi, Ramazan dolayısıyla yemek saatlerini de güncelledi. Ramazan ayı boyunca akşam yemeği hizmeti, Çankaya Belediye Başkanlığı yemekhanesinde ve 100. Yıl Çankaya Evi'nde 17.30-19.15 saatleri arasında devam edecek.

Sabah saatlerinde yapılan sıcak çorba servisi akşam saatlerine taşınacak. Ramazan ayı boyunca Çankaya Belediye Başkanlığı önünde ve Güvenpark'ta iftar saatinde sıcak çorba ikramı yapılacak.

Kent lokantaları Ramazan'da açık olacak

Çankaya Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklere ulaşmasını sağlamak amacıyla Cebeci ve Sokullu'da hizmete sunduğu Kent Lokantaları, Ramazan ayı boyunca vatandaşları konuk etmeye devam edecek. Bugüne kadar 30 binin üzerinde vatandaşı ağırlayan Kent Lokantası, Ramazan ayı boyunca 11.30 ile 15.30 saatleri arasında, hafta içi her gün 4 çeşit sıcak ve sulu yemek hizmetini sürdürecek.