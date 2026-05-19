Çankaya'da 19 Mayıs Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankaya'da 19 Mayıs Töreni

Çankaya\'da 19 Mayıs Töreni
19.05.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı töreni, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak başladı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu konser verdi. Hoytur Halk Dansları Topluluğu'nun sahnelediği gösteriler de katılımcılardan ilgi gördü.

Güner buradaki konuşmasında, Atatürk'ün bu mirası gençlere emanet ettiğini ifade ederek "Cumhuriyet genç kadrolarla inşa edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem genç bir subay olarak başlattığı mücadeleyi hem de genç bir kadroyla, Cumhuriyet'in genç devrimcileriyle yürüttü. Bu süreçte Reşit Galip, Mahmut Esat Bozkurt gibi sivil ve askeri Cumhuriyet kadroları bağımsızlık mücadelesi ve devrimlerin inşasında önemli rol oynamıştır. Elde edilen bu mücadele ve kazanılan zaferler yine gençlere emanet edildi. Koşullar bundan 100 yıl öncesinden daha zor değil. İşgal altında, yokluk ve hastalıklar içindeki bir milletin küllerinden yeniden ayağa kalkabildiğini gösteren bu gelenek, bize bugün de mücadele etmeyi ve başarmayı öğütlüyor. Gençlik var oldukça bu mücadele var olacak. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, hangi kuşatma ile karşı karşıya olursak olalım mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Güner, daha sonra CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın Kızılay Zafer Anıtında düzenlediği çelenk bırakma törenine katıldı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Belediye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'da 19 Mayıs Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
13:08
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 14:08:33. #7.13#
SON DAKİKA: Çankaya'da 19 Mayıs Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.