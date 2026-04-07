Çankaya'nın İlk Belediye Başkanı Erdoğan Yavuzlar Anıldı

07.04.2026 09:53
(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin ilk başkanı Erdoğan Yavuzlar, Beytepe Mahallesi'nde adını taşıyan parkta anıldı. Anmaya, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Erdoğan Yavuzlar'ın eşi Emel Yavuzlar, torunu Eremcan Yavuzlar, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan, yakınları ve dostları katıldı.

Çankaya'nın belediye statüsüne girdiği 1984 yılından 1989 yılına kadar belediye başkanlığı görevini yürüten Erdoğan Yavuzlar, ölümünün 3'üncü yılında Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılan Erdoğan Yavuzlar Parkı'nda anıldı.

Erdoğan Yavuzlar'ın Çankaya'ya önemli değerler kattığını vurgulayan Başkan Güner, şunları söyledi:

"Kendisini üç yıl önce kaybettik. Bugüne kadar Çankaya'ya hizmet etmiş iki belediye başkanımız artık aramızda değil: İlk belediye başkanımız Erdoğan Yavuzlar, diğeri ise ikinci belediye başkanımız Doğan Taşdelen. Doğan Bey'in kabri Ankara'da olduğu için geçtiğimiz yıl vefat yıldönümünde, belediyedeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte kabri başında anma gerçekleştirdik. Ancak nisan ayında Erdoğan Bey'i anmak istediğimizde, kabrinin burada olmaması ve kaybın henüz çok yeni olması nedeniyle böyle bir anma yapamamıştık. O dönemde, isminin henüz bir yere verilmemiş olması da hepimiz için bir eksiklikti."

Bu nedenle Erdoğan Yavuzlar'ın adını, Çankaya'da kattığı değerlerle birlikte yaşatmanın hem bir vefa borcu olduğunu hem de Ankara'da onu anabileceğimiz bir alan oluşturacağını düşündük. Bu doğrultuda arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Şehir Hastanesi'nin arkasında bulunan eski 6002. Cadde'nin adı 'Erdoğan Yavuzlar Bulvarı' olarak değiştirildi.

Ayrıca, 20 dönümün üzerinde olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan bu parkın daha uygun olacağı değerlendirilerek, Belediye Meclis üyelerimizin oy birliğiyle hem parka hem de bulvara Erdoğan Yavuzlar'ın adı verildi."

"Devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız"

Cumhuriyet'in kalbi Çankaya'da belediye başkanlığı yapmış olması sebebiyle Erdoğan Yavuzlar'ın Çankaya için çok önemli bir değer olduğunu dile getiren Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de hem Kütahya'da hem de Cumhuriyet'in kalbi sayılan Çankaya'da belediye başkanlığı yapmış olması nedeniyle kendisini önemli bir değer olarak görüyoruz. Emel Hanım'ın da belirttiği gibi, genç yaşta bu görevi üstlenmişti. Bu vesileyle hem Erdoğan Bey'i hem de aramızdan ayrılan Doğan Bey'i anmak isterim."

Çankaya'da bugüne kadar görev yapmış tüm belediye başkanlarından devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu ilçenin bugün Türkiye'de sosyoekonomik gelişmişlikte birinci sırada yer almasında, ilk belediye başkanından son belediye başkanına kadar herkesin çok kıymetli emekleri var. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Aramızdan ayrılan Erdoğan Bey'i rahmetle anıyor, mekanının cennet olmasını diliyorum. Katılımınız ve bu anlamlı anmada birlikte olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

