Çankaya Belediyesi Zabıtası'ndan 6 Ayda 22 Bin Denetim

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, 2026 yılının ilk 6 ayında 22 bin 756 noktada denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de anında değerlendiren Çankaya Zabıtası, 12 bin 283 şikayete müdehale etti.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan işletmelerde hem halk sağlığını koruyucu hem de işletmecileri gözeten denetimlerini sürdürüyor. Çankaya Zabıtası, işletmelerin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin ve hizmet işletmelerinin temizliğini denetliyor. Ekipler, evrakı eksik ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere idari yaptırım uyguluyor.

Zabıta ekipleri, yılın ilk altı ayında 22 bin 756 iş yeri denetimi gerçekleştirirken, 12 bin 283 vatandaş başvuru ve şikayetini değerlendirerek hızlı şekilde sonuçlandırdı. Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli idari işlemler uygulanırken, halk sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden unsurlara da müdahale edildi.

İş yeri denetimleri kapsamında 1.807 idari yaptırım kararı uygulanırken, 714 durum tespit tutanağı düzenlendi. Kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere idari para cezası kesildi.

PAZARLARDA VE SEYYAR SATIŞLARA SIKI DENETİM

Pazar alanlarında da denetimlerini sürdüren ekipler, 10 bin 549 pazarcı esnafı denetledi. Kurallara uymayan 4 pazarcı tezgahı kapatılırken, izinsiz faaliyet gösteren seyyar satıcılara yönelik 2 bin 28 işlem yapıldı.

Denetimlerde 361 seyyar tezgaha el konulurken, 79 megafon ve terazi, 35 çuval atık kağıt muhafaza altına alındı. Kurallara aykırı yerleştirilen 6 bin 25 tabela ve bez afiş kaldırıldı.

DİLENCİLİK VE ÇEVRE İHLALLERİNE MÜDAHALE

Kamu düzenini bozan faaliyetlere yönelik çalışmalarda bin 213 dilenci hakkında işlem yapıldı. Dilencilerden elde edilen 11 bin 160 TL kamuya aktarıldı. Çevre temizliğini korumaya yönelik çalışmalarda ise 5 bin 268 evsel ve inşaat atığına işlem uygulanırken, çevre kirliliğine neden olan kişi ve işletmelere yönelik 7 bin 198 tebligat gerçekleştirildi. Ayrıca 706 ölçü ve tartı aleti denetlenerek yasal uygunlukları kontrol edildi.