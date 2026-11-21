Çankırı Atkaracalar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki D-100 kara yolu Çardaklı mevkisinde trafiğin yavaşlaması üzerine duran araca aynı yönde ilerleyen araçlar çarptı ve 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.
İ.D. idaresindeki 52 AFR 577 plakalı araç, D-100 kara yolu Çardaklı mevkisinde trafiğin yavaşlaması üzerine durdu.
Bu araçla aynı yönde ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 04 ABL 897 plakalı, K.T. idaresindeki 54 KT 543 plakalı, K.B. yönetimindeki 52 ACL 134 plakalı ve M.S.M. idaresindeki yabancı plakalı araçlar çarpıştı.
Zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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