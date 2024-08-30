Çankırı'nın Orta ve Yapraklı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Çankırı'nın Orta ve Yapraklı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Çankırı\'nın Orta ve Yapraklı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Çankırı'nın Orta ve Yapraklı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlandı. İlçelerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakamlar tebrikleri kabul etti.

30.08.2024 14:46
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Çankırı'nın Orta ve Yapraklı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanı Assubay Çavuş Ozan Aktuğ tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Erkan Minuz, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa Orta Belediye Başkan Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkan Vekili Ümit Çandik, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yildönümü Yapraklı düzenlenen törenle kutlandı.

Yapraklı

Yapraklı ilçesinde düzenlenen kutlama töreni, Kaymakam Mücahit Özkök ve Belediye Başkanı Ömer Güngör'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Daha sonra Kaymakam Güngör, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'nın Orta ve Yapraklı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

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