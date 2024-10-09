Çankırı'da Astım ve KOAH Hastalarına Tuz Terapi Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da Astım ve KOAH Hastalarına Tuz Terapi Projesi Tamamlandı

Çankırı\'da Astım ve KOAH Hastalarına Tuz Terapi Projesi Tamamlandı

Yer Altı Tuz Şehri'nde gerçekleştirilen projede, 15 astım ve KOAH hastasına tedavi uygulandı.

09.10.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da, Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağarada astım ve KOAH hastalarına yönelik proje tamamlandı.

Çankırı Valiliği koordinesinde Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yeşilay Çankırı Şubesi, Özel Çankırı Karatekin Hastanesi ve Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği tarafından uygulanan, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 astım ve KOAH hastasının 15 günlük tedavi süreçlerinin tamamlanması dolayısıyla kapanış töreni düzenlendi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yer Altı Tuz Şehri'nde yapılan törendeki konuşmasında, hastaların aldıkları sağlık hizmetinden duydukları memnuniyetin tüm paydaş kurumları motive ettiğini söyledi.

Göreve geldiği günden beri Yer Altı Tuz Şehri için mücadele ettiğini anlatan Esen, her yıl düzenledikleri festivaller sonucu 3 yıl sonunda 1,5 milyon kişiye ulaştıklarını belirtti.

Sağlık turizmi anlamındaki proje kapsamında hastaların Yer Altı Tuz Şehri'nde vakit geçirdiklerini dile getiren Esen, "Teknik veriler ve analizlerle karşımıza çıkan mutluluk verici tabloyla biz de huzur bulduk. Attığımız taşın yerine vardığını görmek bizi çok mutlu etti." dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise projede 15 günde harika netice alındığının altını çizerek, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insanımızla alakalı 104 yıldan beri verdiğimiz mücadelemiz var. Hiçbir insanımızı bağımlılığın pençesine terk etmeyeceğiz. Diyoruz ki, 'Herhangi bir şekilde insanımız bağımlı olabilir, biz onlardan vazgeçmeyeceğiz, bağımsızlıklarına ulaşana, iyileşene, sağlıklarını toparlayana kadar biz onların yanındayız'. Bu proje de onun bir göstergesi oldu." diye konuştu.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan da proje ile astım ve KOAH hastalarının Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde zaman geçirmelerinin sağlanarak solunum fonksiyonlarındaki değişimin tespit edilmesi, kan ve solunum testleriyle durumun desteklenmesinin amaçlandığına işaret ederek, projenin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çok faydalandığımı, şifa bulduğumu düşünüyorum"

Yer Alt Tuz Şehri'nde tedavi görmek için Bursa'dan gelen Ahmet Uz, mağaraya geldiği günden beri nefesinin değiştiğini dile getirerek, "Her gün güzel vakit geçirdik. Mağaranın girişindeki yokuşu 5-6 dakikada çıkarken, şu anda 1 dakika 40 saniyede çıkmayı başardım. Burada 15 günlük süreci tamamladık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan gelen Nursel Sümen de günlük yaşamında yürümekte bile zorluk çektiğini vurgulayarak, "Buraya ambulans yardımıyla geldim, şimdi yürüyerek, koşarak çıktım. 15 gündür burada çok güzel vakit geçirdik. Çok faydalandığımı, şifa bulduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastaların mağaradaki tedavi sürecinde yaptıkları el emeği ürünlerin sergisi gezildi.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Demirel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Turizm, Sağlık, Güncel, Astım, Astım, Koah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Astım ve KOAH Hastalarına Tuz Terapi Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Astım ve KOAH Hastalarına Tuz Terapi Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.