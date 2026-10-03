Çankırı'da Astsubay Hazırlama Okulu 1986 mezunları 40. yılda yaklaşık 250 kişiyle buluştu - Son Dakika
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Çankırı'da Astsubay Hazırlama Okulu 1986 mezunları 40. yılda yaklaşık 250 kişiyle buluştu

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Mezuniyetlerinin 40. yılında bir araya gelen Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu 1986 mezunları, aileleriyle Çankırı'da buluştu. Emekli astsubay Nihat Çağlar, etkinliğe ülkenin dört bir yanından yaklaşık 250 kişinin katıldığını belirtti.

Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu 1986 mezunları, mezuniyetlerinin 40'ıncı yılında aileleriyle Çankırı'da buluştu.

Kentte uzun yıllar astsubay yetiştiren ve 1997 yılında kapanan okulun mezunları, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Kucaklama Taşı mevkisinde bir araya gelen mezunlar ve aileleri, Anıt Alanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yaptı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Emekli astsubay Nihat Çağlar, burada yaptığı açıklamada, 1983-1986 yıllarında Çankırı'daki Astsubay Hazırlama Okulu'nda eğitim gördüğünü söyledi.

Her yıl devre arkadaşları ve aileleriyle farklı yerlerde bir araya geldiklerini, bu sene mezuniyetlerinin 40'ıncı yıl olması nedeniyle Çankırı'da bir araya geldiklerini anlatan Çağlar, "Ülkemizin her tarafından devre arkadaşlarımızla eşleri geldi. Yaklaşık 250 kişiydik. Önce mezun olduğumuz okulda, Tugay'da bir faaliyetimiz oldu. Bizi çok güzel ağırladılar. 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette anılarını yad ettiklerini dile getiren Çağlar, "Çankırı merkezde, 13-15 yaşında çarşı iznine çıktığımız bu sokaklarda bu sefer eşlerimizle, çocuklarımızla beraber yürümek kısmet oldu. Yürüyüşümüzün sonunda Ata'mızın anıtına çelengimizi sunduk. Bize imkan sağlayan Valimize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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