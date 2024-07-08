Çankırı'da Atatürk Ortaokulu İzcilik Kulübü Öğrencileri Kamp Düzenledi - Son Dakika
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Çankırı'da Atatürk Ortaokulu İzcilik Kulübü Öğrencileri Kamp Düzenledi

Çankırı'da bulunan Atatürk Ortaokulu İzcilik Kulübü öğrencileri, yaz tatili etkinlikleri kapsamında liderleri Cengiz Koca ve Şafak Yılmaztürk önderliğinde yıl sonu kapanış kampı düzenledi. Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda gerçekleşen kampta izciler, doğa ve gece yürüyüşü gibi eğitimler aldı. Çadır kurarak arazide sabahlayan öğrenciler, bedensel aktivite esaslı oyunlar oynadı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrenciler, izcilik kulübü sayesinde sosyalleşme imkanı bulduklarını ve disiplinli yaşam koşullarına daha iyi adapte olduklarını dile getirdi.

08.07.2024 15:45
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Çankırı'da Atatürk Ortaokulu İzcilik Kulübü öğrencileri kamp düzenledi.

Yaz tatili etkinlikleri kapsamında izci liderleri Cengiz Koca ve Şafak Yılmaztürk liderliğinde yıl sonu kapanış kampı düzenleyen öğrenciler, Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda kamp yaptı.

"Teknolojiden uzak, doğayla iç içe" sloganıyla düzenlenen kampta izciler doğa ve gece yürüyüşü gibi eğitimler aldı.

Çadır kurarak arazide sabahlayan öğrenciler, bedensel aktivite esaslı oyunlar oynadı, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yıl sonu kampından memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler, izcilik kulübü sayesinde sosyalleşme imkanı bulduklarını, kendilerini disiplinli yaşam koşullarına daha iyi adapte ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Çankırı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Atatürk Ortaokulu İzcilik Kulübü Öğrencileri Kamp Düzenledi - Son Dakika
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