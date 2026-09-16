Çankırı'da D-100'de devrilen otomobilde sürücü ve yolcu yaralandı

Çankırı'da D-100'de devrilen otomobilde sürücü ve yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da D-100 kara yolu Eskiahır kavşağı mevkisinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Abdullah S. (62) idaresindeki 06 DLY 063 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Eskiahır kavşağı mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayriye S. (56) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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