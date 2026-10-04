Çankırı'da devrilen motosiklette 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Çankırı'da devrilen motosiklette 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı-Kastamonu kara yolu çevre yolu mevkisinde devrilen motosiklette 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 1 kişi ile motosikletteki diğer 1 kişi Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı; yapılan müdahaleye rağmen ağır yaralanan kişi kurtarılamadı.
Çankırı'da devrlien motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ensar Aydın idaresindeki 16 BJB 721 plakalı motosiklet, Çankırı- Kastamonu kara yolu çevre yolu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki S.K. (20), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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