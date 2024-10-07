Çankırı'da akaryakıt istasyonundaki tartışma ve arbedeye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il merkezindeki akaryakıt istasyonunda çalışanlar ile yaşanan tartışma ve arbedenin ardından gözaltına alınan 2 özel harekat polisinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 polis, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Gözaltına Alınan Polisler Serbest - Son Dakika
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