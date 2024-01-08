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Çankırı'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Çankırı'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın söndürüldü

Çankırı'da Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak'ta kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve alevlerin bitişikteki evlere sıçraması engellendi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çankırı\'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın söndürüldü
08.01.2024 - 21:58,
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Çankırı'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak'ta kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki evlere sıçramasına engel olmak için büyük uğraş verdi.

Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı evdeki yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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