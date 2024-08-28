Çankırı\'da Muhtar Eşi Tarafından Öldürüldü

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ÇANKIRI'da Muhtar Ali İpek (57), tartıştığı eşi Nezahat İpek tarafından tabancayla boynundan vurularak öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyünde meydana geldi. Çeltikbaşı Köyü Muhtarı Ali ile eşi Nezahat İpek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nezahat İpek, evde bulunan tabanca ile kocasına ateş etti. Boynundan vurulan Muhtar Ali İpek ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali İpek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Nezahat İpek ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.