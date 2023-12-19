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Çankırı'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü - Son Dakika
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Çankırı'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü

Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı Acı Çay Sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili uygun bir yere çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Çankırı\'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü
19.12.2023 - 14:19,
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Çankırı'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü.

Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı Acı Çay Sokak üzerinde P.Ç. idaresindeki 18 ABE 224 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü otomobili uygun bir yere çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil söndürüldü - Son Dakika
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