Çankırı'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

18.05.2026 17:06
Kamyonetin park halindeki araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çerkeş ilçesi D-100 kara yolu Kadıköy mevkisinde meydana geldi. Şeref C. idaresindeki 34 KMA 798 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki Ahmet Kapan idaresindeki 34 NSD 26 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Dürdane Mindavallı hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kapan ile aynı araçtaki Mehmet Kapan ve Selime Kapan ile kamyonetin sürücüsü Şeref C., yanındaki Saliha Ç., Mehmet Can C. ve Talha D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Kapan ve Selime Kapan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

