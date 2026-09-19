Çankırı'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı\'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Çankırı'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Orta ilçesinde düzenlenen törende, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Orta Kaymakamlığı ve Orta Belediyesi tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi.

Programa Şabanözü Kaymakamı ve Orta Kaymakam Vekili Oğuzhan Yazar, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Kalfat Belediye Başkan Vekili Bayram Tavukçu, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Çerkeş

Çerkeş ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Programa Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Kurşunlu

Kurşunlu ilçesinde Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Murat Ustaoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Murat Gürbüz, "Ya şehit ol ya gazi" adlı şiiri okumasının ardından gazi Mehmet Erdoğmuş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

İlçe merkezi ve köylerdeki şehit mezarlıklarının ziyaret edilmesiyle tören sona erdi.

Programa Kurşunlu Kaymakam Vekili Osman Emre Öztürk, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Fazlı Ünal, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA
19 Eylül Gaziler GünüÇankırıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
22:54
Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
22:46
Trabzonspor’dan Galatasaray’a flaş gönderme
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
22:09
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray’ın tepkisini çekti
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 23:20:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Çankırı'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement