Çankırı'da 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Çankırı'da 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

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Çankırı'nın Orta, Korgun, Çerkeş, Kızılırmak, Yapraklı ve Kurşunlu ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından bayram tebrikleri kabul edildi.

Çankırı'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce ve Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Korgun

Korgun ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Hasan Budak ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının Kaymakam Hasan Budak tarafından okunmasının ardından, Jandarma Astsubay Çavuş İsmail Teköz de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programın ardından Kaymakam Budak makamında tebrikleri kabul etti.

Çerkeş

Çerkeş'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Harun Arslanargun ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz tarafından okunmasının ardından, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Sefa Aksungur da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programın ardından Kaymakam Arslanargun ve Başkan Sopacı, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Kızılırmak

Kızılırmak ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Hüseyin Akçay ve Belediye Başkanı Erol Şentürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Vekili Akçay, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda tebrikleri kabul etti.

Yapraklı

Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili İhsan Akbel ve Belediye Başkanı Ömer Güngör tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Vekili Akbel, makamında tebrikleri kabul etti.

Kurşunlu

Kurşunlu Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Osman Emre Öztürk ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Satılmışoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Vekili Öztürk, makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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