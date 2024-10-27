Çankırı Üniversitesi\'nde Meslek Yüksekokulu Açılışı

Çankırı Üniversitesi Şabanözü Meslek Yüksek Okulu açılış tören gerçekleştirildi.
Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşını okunması ile başladı.
Müzik dinletisi ve öğrencilerin eski Anadolu giysileri defilesi gösterisinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Konuşmalardan sonra plaket takdimi yapıldı.
Tören kurdele kesilmesi ile sona erdi.
Programa, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Orta Kaymakamı Erkan Minuz ve öğrenciler katıldı.
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