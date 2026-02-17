Cansuyu Derneği'nden Ramazan Yardımları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cansuyu Derneği'nden Ramazan Yardımları

17.02.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cansuyu Yardımlaşma Derneği, Ramazan'da yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım yapacak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan kapsamında yurt içi ve yurt dışında gıda, iftar programı, zekat ve fitre dağıtımı ile giyim yardımları gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek, yurt içi başta olmak üzere dünyanın neresinde insani kriz yaşanıyorsa o bölgelerde de yardımlarını artırarak devam ettiriyor.

Kuruluşunun 21. yılına giren dernek, Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı sürdürürken, Gazze, Arakan, Keşmir ve Sudan gibi ağır insani krizlerin yaşandığı bölgelerde de ramazan dolayısıyla yardım seferberliğini yoğunlaştıracak. ???????

"İnsanların yüzlerini güldürecek çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Mustafa Köylü, Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların başlatıldığını belirterek, insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda da çalışmaların artırıldığını ifade etti.

Sudan ve Somali'de yeni insani krizlerin ortaya çıktığını aktaran Köylü, "Biz her yerde olmak zorundayız. Arakan'da hala mezalim devam ediyor, oradaki kardeşlerimizi de unutmak mümkün değildir. Şu anda dünyanın en fakir ülkelerinde ve bölgelerinde yardım çalışmalarımız sürüyor, inşallah ramazan boyunca insanların yüzlerini güldürecek çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye yönelik yardımlar sürüyor

Köylü, Gazze'de yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Gazze'ye bugüne kadar yüzlerce tır gönderildiğini kaydeden Köylü, sıcak yemek, ekmek ve içme suyu başta olmak üzere gıda, hijyen ve sağlık ürünlerinin lojistik merkezler aracılığıyla dağıtıldığını belirtti.

Ramazan süresince dernek hesaplarına ulaşan fitrelerin büyük bölümünün Gazze'de dağıtılacağını aktaran Köylü, bölgeye ulaştırılmak üzere yeni tır filosunun hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Sudan, Yemen, Arakan ve Keşmir gibi bölgelerde ramazan yardımlarının dağıtımına başlandığını belirten Köylü, Sahra altı Afrika ülkelerinde de yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yurt içinde iftar sofraları kurulacak

Türkiye genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda programlarının uygulanacağını aktaran Köylü, ay boyunca birçok ilde iftar sofraları kurulacağını kaydetti.

Program kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda alışveriş kartı, giyim ve ayakkabı yardımı yapılacağını belirten Köylü, hayırseverlerin bağışladığı zekat ve fitrelerin ise titizlikle gerçek muhtaçlara ulaştırılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cansuyu Derneği'nden Ramazan Yardımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:11:09. #7.11#
SON DAKİKA: Cansuyu Derneği'nden Ramazan Yardımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.