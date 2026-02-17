Cansuyu Derneği'nden Ramazan Yardımları

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan kapsamında yurt içi ve yurt dışında gıda, iftar programı, zekat ve fitre dağıtımı ile giyim yardımları gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek, yurt içi başta olmak üzere dünyanın neresinde insani kriz yaşanıyorsa o bölgelerde de yardımlarını artırarak devam ettiriyor.

Kuruluşunun 21. yılına giren dernek, Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı sürdürürken, Gazze, Arakan, Keşmir ve Sudan gibi ağır insani krizlerin yaşandığı bölgelerde de ramazan dolayısıyla yardım seferberliğini yoğunlaştıracak.

"İnsanların yüzlerini güldürecek çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Mustafa Köylü, Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların başlatıldığını belirterek, insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda da çalışmaların artırıldığını ifade etti.

Sudan ve Somali'de yeni insani krizlerin ortaya çıktığını aktaran Köylü, "Biz her yerde olmak zorundayız. Arakan'da hala mezalim devam ediyor, oradaki kardeşlerimizi de unutmak mümkün değildir. Şu anda dünyanın en fakir ülkelerinde ve bölgelerinde yardım çalışmalarımız sürüyor, inşallah ramazan boyunca insanların yüzlerini güldürecek çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye yönelik yardımlar sürüyor

Köylü, Gazze'de yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, 7 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Gazze'ye bugüne kadar yüzlerce tır gönderildiğini kaydeden Köylü, sıcak yemek, ekmek ve içme suyu başta olmak üzere gıda, hijyen ve sağlık ürünlerinin lojistik merkezler aracılığıyla dağıtıldığını belirtti.

Ramazan süresince dernek hesaplarına ulaşan fitrelerin büyük bölümünün Gazze'de dağıtılacağını aktaran Köylü, bölgeye ulaştırılmak üzere yeni tır filosunun hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Sudan, Yemen, Arakan ve Keşmir gibi bölgelerde ramazan yardımlarının dağıtımına başlandığını belirten Köylü, Sahra altı Afrika ülkelerinde de yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yurt içinde iftar sofraları kurulacak

Türkiye genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda programlarının uygulanacağını aktaran Köylü, ay boyunca birçok ilde iftar sofraları kurulacağını kaydetti.

Program kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda alışveriş kartı, giyim ve ayakkabı yardımı yapılacağını belirten Köylü, hayırseverlerin bağışladığı zekat ve fitrelerin ise titizlikle gerçek muhtaçlara ulaştırılacağını ifade etti.