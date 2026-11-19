Cape Town'daki festivalde Çinli şirketler yapay zeka işbirliğini masaya yatırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cape Town'da düzenlenen 2026 Afrika Teknoloji Festivali'nde Çinli şirketler, yapay zeka destekli dijital dönüşüme katkı sunacak işbirliği imkanlarını değerlendiriyor. Bu imkanlar, kıtanın kalkınma öncelikleriyle uyumlu biçimde ele alınıyor.
CAPE TOWN, 19 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen 2026 Afrika Teknoloji Festivali'ne katılan Çinli şirketler, kıtanın kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapay zeka destekli dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak işbirliği fırsatlarını değerlendiriyor.
Kaynak: Xinhua
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