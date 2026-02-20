Çatalca\'da Otomobil Yangını

ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kaleiçi Mevkii'nde seyreden otomobilin motor kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan çıkan dumanları gören sürücü otomobilini emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, jandarma ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle hurdaya dönen otomobilin alev alev yandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.