Çay'da Tırda 4.7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda 4 milyon 675 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Yeşilevler Mahallesi Dörtyol Kavşağı'ndaki polis uygulama noktası yakınlarında dinlenme tesisine giren tırda arama yapıldı.

Arama sonucu tırdaki kolilerde 4 milyon 675 bin doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Araçtaki İ.A. gözaltına alındı.