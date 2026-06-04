Çayır'dan Güçler Ayrılığı Eleştirisi

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "İşte gücü elinde tutanlar da bu sistemde dilediği gibi hareket edebilir. Dilediğini muhalefete koyar, dilediğini muhalefetten alır, dilediğini istediği şekle sokabilir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de güçler ayrılığının yerle bir edildiğini kaydetti. Çayır, şunları söyledi:

"Birbirini denetleyen devlet kurumları yok. Yargı üzülerek ifade ediyorum ki gittikçe ve gittikçe siyasete kurban ediliyor. Kurban edenler bir bugün görecekler ki, kendilerine ışık döndüğünde ve kendileri teraziye çıktığında 'adalet, adalet, adalet' diye bağıracaklar ama sesleri duyulmayacak, kimse yanlarında yer almayacak. Akıllarını başlarına almalılar."

5 günlük, 10 günlük saltanat için iktidar için muhalefeti yok etmek siyaseti dizayn etmek, kendini güçlü kılmak, kendini ifade etmek yerine başkasını küçültmek, siyaset olamaz. Millete hizmet olamaz. Yahu millet aç, aç. Millet rezil, millet zor durumda.

İlk çağlarda altınlarıyla işte ihtişamlı giysilerle gömülen krallar falan şeyler olmuş. Ama bu yüzyılda tapusuyla arabalarıyla, konutlarıyla, tarlalarıyla, arsalarıyla ve dolarlarıyla, eurolarıyla, Türk parasıyla gömülen kimse yok. O halde bize bu bir şeyi işaret ediyor. Adaletle ülke yönetmek en büyük itibar, en büyük kazançtır.

"NE DERİN DEVLETİ? DERİNİ DE SIĞI DA TAYYİP BEY'DİR"

Siz tutmuşsunuz, yargı yoluyla ayar veriyorsunuz. Bir partinin kurultayı doğru mu yapıldı, yanlış mı yapıldı? Delege satıldı mı, satılmadı mı? Bilmem otellerde şu döndü, öbür tarafta bu döndü diye 2,5 yıl bir ülke konuşursa buna normal diyebilir miyiz? Ve bunu mahkeme konusu yaparak ülkenin gündemini açlığı, yokluğu, sefaleti, gelir adaletsizliğini, mülakatın doğurduğu sancıları ve zorluğu üstünü örtmek için bunu kullanırsak biz nasıl buna normal diyeceğiz? Ayıp değil mi? Ne derin devleti? Şu an devlet Tayyip Bey'dir. Derini de sığı da Tayyip Bey'dir. İşte gücü elinde tutanlar da bu sistemde dilediği gibi hareket edebilir. Dilediğini muhalefete koyar, dilediğini muhalefetten alır, dilediğini istediği şekle sokabilir."

Erken seçimin konuşulduğunu belirten Çayır, emeklilere seslenerek, "Şimdi de fısıltı gazetesi, 'seçime girilecek emeklinin parası 36 bin lira olacakmış' diyor. 36 bin lira olduğunda ey benim kardeşim can emeklim, can kardeşim 36 yaptığında senin ev kiran 15 bin ise 30 bin olacak, unutma. Etin kilosu 800 liraysa bin 600 lira olacak, unutma" diye konuştu.

Remzi Çayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirilerde bulundu. Çayır, "Hayal kırıklığıdır. Çok net. Nihayetinde bir hayal kırıklığı çıktı içinden. Beni CHP ilgilendirmiyor. Bir başka parti ilgilendirmiyor. İçişlerine karışma hakkımız da yok ama şunu anlarım. Arkadaşları dövülürken tutup, sopayı elinde tutanlarla yan yana duranları hiç anlamam. Ben gençliğimde de anlamadım bugün de anlamıyorum, yarın da anlamıyorum" ifadesini kullandı.