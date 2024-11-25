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Çayırhan Madencileri Eylemde

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Nallıhan'daki madenciler, varlık satışı kararına karşı eylemlerini sürdürüyor ve Bakanla görüştü.

25.11.2024 19:13
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(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi sürüyor. MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul öğlen saatlerinde konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü. MADEN-İŞ'ten yapılan açıklamada Bayraktar'ın işçilerin taleplerini dinlediği ve kabine toplantısına taşıyacağını aktardığı belirtildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi devam ediyor. MADEN-İŞ Genel Başkanı Nurettin Akçul ve sendika yetkilileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile konuya ilişkin görüştü. MADEN-İŞ ve TES-İŞ yaptığı açıklamada, Bakan Bayraktar'ın işçilerin taleplerini dinlediği ve kabine toplantısına taşıyacağını söylediği duyuruldu. MADEN-İŞ ve TES-İŞ ortak basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"TES-İŞ VE Türkiye MADEN-İŞ Sendikaları olarak, Çayırhan Termik Santrali ve Maden sahalarının özelleştirilmesi ve varlık satışı kararı alınmasına karşı 20 Kasım 2024 Çarşamba Günü başlayan haklı mücadelemizin altıncı günüdeyiz.  Az önce Enerji Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ve Bakanlık yetkilileri ile iki saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdik. Bu özelleştirmeye neden karşı olduğumuzu, üyelerimizin ve bölge halkının taleplerini ayrıntılarıyla Sayın Bakana anlattık. Taleplerimizi tüm detaylarıyla dinledi. Sayın Bakan kendisine aktardığımız bilgiler doğrultunda konuyu bu akşam gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulunda gündeme getireceğini, hem Özelleştirme İdaresiyle hem de Maliye Bakanlığıyla görüşeceğini, taleplerimizi ileteceğini söyledi.

"bu duruşumuz sonuç alıncaya kadar devam edecek"

Sayın Bakana konunun aciliyetini ve günlerdir burada verilen mücadelede işçilerin ne kadar kararlı olduğunu, bu duruşumuzun sonuç alıncaya kadar devam edeceğini özellikle vurguladık. Şimdi gözümüz kulağımız bu akşam gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu'nda olacak. Ülkemizin menfaati için, işçiler ve bölge halkı için taleplerimiz doğrultusunda adım atılmasını bekliyoruz. Sendikalar olarak kar yağışı altında, son derece zor şartlarda hak mücadelesi veren işçilerimizle Gece gündüz burada birlikte olmaya devam edeceğiz.

"Asla geri adım atmayacağız"

Bakanlar Kurulu'nun, Maliye Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresiyle yapılacak görüşmelerin sonuçlarına göre, iki sendika üyelerimizle birlikte atacağımız adımlara karar vereceğiz. Ama asla geri adım atmayacağız ve bunu Bakan Beye de ilettik.

Bu vesileyle; altı gündür bu haklı mücadelede bizleri yalnız bırakmayan sendikalara, siyasilere, sivil toplum örgütlerine ve sesimiz olan siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz."

Çayırhan Madencileri Eylemde
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çayırhan Madencileri Eylemde - Son Dakika

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